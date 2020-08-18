شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري يعلن تحسن حالات المصابين بكورونا باستثناء المدربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن لقاء المصري والإتحاد تم تأجيلية لحين شفاء لاعبي المصري المصابين بفيروس كورونا. وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر شاشة الحدث اليوم: «أن إدارة النادي المصري تشكر الإتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل المباراة القادمة، وأيضا إعادة مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري، خاصة بعدما تأكدوا من صحة موقف اللاعبين المصابين بفيروس كورونا».

وأكمل«اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني تفهمت كل ما حدث وبناء عليه تم تأجيل المباريات وترحيلها لموعد آخر، وأن إصابات لاعبي المصري كانت 14 لاعب بخلاف بعض الإداريين، وأنه لا يوجد أزمة لحارس الفريق أحمد مسعود».

وأختتم«حدث فقط سوء تفاهم أدي لحدوث ما تم فعله خلال الأيام الماضية، ولكن قرار اللجنة الخماسية كان صائبا بإعادة النظر في مباراة الإسماعيلي وتأجيل لقاء الإتحاد السكندري في بطولة الدوري، وأهم شئ فقط هو سلامة اللاعبين، ومعدلات الشفاء أصبحت جيدة للغاية بإستثناء مدربي الفريق». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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