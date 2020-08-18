شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنجح المبادرة البرلمانية للصلح بين رئيسي الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تحية وتقدير لكل من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، والذي أمتع المصريين بلعبه، ورئيس النادي الزمالك المستشار مرتضى منصور.

وقال «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم: «عاوزين نلم شمل الناديين».

جاء ذلك، عقب رفض المجلس 3 طلبات رفع حصانة مقدمة من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، في عدد 4 قضايا سب وقذف وإذاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي.

وقال رئيس النادي الزمالك: «إحنا بنمد إيدنا للكل، وأوجه الدعوة لكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة لافتتاح عشر مشروعات في نادي الزمالك، وبالمناسبة كان عندي ست سنين وكنت بحب النادي الأهلي، وحينما أصبحت مستشارًا قام المستشار محمود عبدالمجيد بضمي لعضوية النادي الأهلي«.

وأضاف النائب أشرف رشاد: «أتمنى عمل مبادره للم الشمل، ليكونا فريقي الأهلي والزمالك يدا واحدة».

وعقب الدكتور على عبدالعال، قائلا: «أنا تحت أمر المبادرة، وطلبت من الأمين العام المستشار محمود فوزي، تبني مصالحة بين رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب ورئيس النادي الزمالك المستشار مرتضى منصور».

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