شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى البدري: الأهلي تعاقد معي مقابل 3 ملايين ورحلت عنه مجاناً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصطفى البدري، نجم فريق اسوان، أن أحمد كشري المدير الفني للفريق منحه حرية كامله خلال مباراة الأهلي ضمن مباريات الدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية.

وقال البدري خلال تصريحات عبر فضائية صدى البلد:" خضت مباراة الأهلي بحماس كبير، وكنت اسعى أن نقدم نتيجة ايجابية.

وتابع أن الأهلي تعاقد معه الموسم الماضي من اسوان في صفقة تبلغ 3 مليون جنيه ولكنه لم يتم تصعيده للفريق الأول نهائيا.

وأضاف أنه كان يتمنى ان يحصل على فرصة مع الفريق الأول في الأهلي، ولكن في بداية الموسم رحل مجاناً عن صفوف الفريق في صفقة انتقال حر للإنتاج الحربي.

وأتم البدري تصريحاته قائلاً أنه تمت اعارته من الانتاج الحربي لأسوان في يناير الماضي.

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