شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ونادي مصر والقنوات الناقلة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره مصر، مساء اليوم الثلاثاء، بمنافسات الجولة 20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ويحتضن ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، المباراة التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر. ويدير المباراة الحكم أحمد الغندور وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1 عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر. الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة بينما يتذيل نادي مصر الجدول بـ 12 نقطة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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