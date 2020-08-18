شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة لقاء الوداد البيضاوي ورجاء بني ملال لموعده الأصلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعادت الرابطة الاحترافية، تثبيت موعد مباراة الوداد البيضاوي ورجاء بني ملال، اليوم الثلاثاء على ستاد محمد الخامس، بالجولة 23 من الدوري المغربي. وكانت الرابطة، قد قررت في وقت سابق، تأجيل المباراة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الناديين.

ونشر اتحاد الكرة المغربي، عبر موقعه الرسمي اليوم، برنامج الجولة 23، بعد التعديلات التي طرأت عليه، ومنها إقرار هذه المباراة، رغم إصابة عدد من أفراد الناديين بالفيروس.

كما تقرر تقديم موعد مباراة الديربي بين الدفاع الجديدي ونهضة الزمامرة، لتجرى الساعة الثامنة من مساء غد الثلاثاء، بدلا العاشرة بالتوقيت المحلي. كما أكد الاتحاد، تأجيل مباراة اتحاد طنجة والجيش؛ بسبب ملازمة لاعبي طنجة للحجر الصحي.