شكرا لقرائتكم فتحى مبروك: رمضان صبحى بحث عن مستقبله والانتماء للوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق فتحى مبروك رئيس لجنة اكتشاف المواهب في الاهلي والمدير الفني السابق للفريق على قرار رحيل رمضان صبحى الرحيل عن القلعة الحمراء وإبداء رغبته في الرحيل إلى بيراميدز.

قال مبروك خلال حواره لملعب أون مع الإعلامى سيف زاهر على قناة أون سبورتس 1 :" لا يوجد انتماء أو ولاء ونحن في عصر الاحتراف الانتماء للأوطان".

وتحدث مبروك عن مهاجمة مصطفى يونس لناديه قائلا:" مصطفى يونس أخطأ في حق الأهلى والأهلى عنده قيم ومبادئ ".

كشف مصدر داخل النادى الأهلي أن شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق والذى يرتبط بعلاقة مُصاهرة مع رمضان صبحي، هو مهندس صفقة انتقال الأخير إلى نادى بيراميدز، وأن رمضان صبحى كان صادقاً عندما تحدث مع المسئولين بالأهلى فى البداية بخصوص رغبته فى الاستمرار داخل القلعة الحمراء، ما لم يتلق عرضاً أوروبياً يحقق طموحاته، وهو ما أكده صبحى عندما استضافه محمود الخطيب رئيس النادى فى منزله بحضور وكيل أعماله نادر شوقى.

وأضاف المصدر، ترتب على ذلك دخول الأهلى فى مفاوضات رسمية ومكثفة مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى لشراء اللاعب، والموافقة على دفع مبلغ مالى ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه إسترلينى، بخلاف ما دفعه الأهلى عند استعارة رمضان فى المرة الأولى مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى ومليون وستمائة ألف جنيه إسترلينى فى الاستعارة الثانية، ولكن تدخل بعد ذلك شريف إكرامى وصديقه المقرب عبدالله السعيد لإقناع رمضان صبحى بالانتقال إلى نادى بيراميدز.

وأكد المصدر أن عبد الله السعيد لعب دور الوسيط لدى إدارة ناديه لرفع المقابل المالى الذى سيتقاضاه رمضان إلى 40 مليون جنيه فى الموسم الواحد خالصة الضرائب إلى ما يزيد عن ضعف ما كان سيحصل عليه من الأهلي.

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وأشار المصدر إلى أن إكرامى الأب لم يكن بعيدًا عن الصورة، فقد كان يعلم كل كبيرة وصغيرة، وكان يريد رد فعل لإدارة الأهلى التى فرطت فى نجله ولم تجدد عقده، رغم أن شريف إكرامى هو من بادر بالإعلان عن رغبته فى الرحيل عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، وهو أمر جديد لم يعتد عليه أبناء الأهلى وهو ما دفع لجنة التخطيط للكرة بالأهلى عند بدء فتح ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالى أن تحترم رغبة شريف إكرامى التى أعلن عنها وتوجه اليه الشكر.

لكن حارس الأهلى لم يعجبه رد الأهلى بالموافقة على طلبه بالرحيل، وتناسى أن الأهلى من أعاد رمضان صبحى للحياة الكروية عندما تراجع مستواه فى الدورى الإنجليزى واستبعده ناديه من حساباته ولم يجد أى عروض بيع أو استعارة يلجأ إليها ليستعيد أمله فى استكمال مشواره الكروى وقام الأهلى باستعارته على مدار عام ونصف وشارك خلالها مع الفريق الأول بصفة أساسية واستعاد فورمته واقتحم صفوف المنتخب الأول والأوليمبى مرة أخرى بقوة.

وبدلا من رد الجميل للأهلى راح رمضان صبحى يحرق الأخضر واليابس فى علاقته مع جماهير الأهلى بمساعدة عائلة إكرامى، الجديد أن شريف إكرامى يحاول أن يتنصل ووالده من عملية انتقال رمضان صبحى الى بيراميدز ويؤكد أنه لم يكن يعلم شيئًا.

وأضاف المصدر، أن إكرامى الابن نجح فى إتمام الصفقة، رغم حالة التشتت التى عاشها رمضان صبحى فى الأيام الماضية خوفا من رد فعل جماهير الأهلى عقب الإعلان عن رحيله.. وطلب أكثر من مهلة من إدارة الأهلى التى لم تترك له أى ثغرة أو مبرر يتحدث عنه خاصة بعدما حصل الأحمر على موافقة مكتوبة من هدرسفيلد على شراء رمضان صبحى مقابل ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف جنية استرليني. لكن شريف إكرامى وعده ومعه عبدالله السعيد بمساندته وأن الأخير أكد له أنه خاض التجربة من قبل وأن الأزمة ستكون لعدة أيام وبعدها تنتهى الأمور ويفوز صبحى بالمائة وعشرين مليون جنيه إجمالى تعاقده مع بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم.