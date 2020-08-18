الزمالك ضد نادي مصر .. تعرف على موعد المواجهة النارية والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الزمالك نظيره نادى مصر، مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى من المقرر إقامتها على ستاد الكلية الحربية، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب فوزه الأخير على مصر للمقاصة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة، بهدف دون رد، سجله لاعبه الشاب حسام أشرف فى الوقت القاتل من زمن المباراة، فيما ستكون المباراة بمثابة البروفة الأخيرة لأبناء قلعة ميت عقبة قبل مواجهة الأهلى فى قمة الدورى الممتاز، التى ستجمع بينهما السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من المسابقة، على ستاد القاهرة.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.

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موعد مباراة الزمالك ونادى مصر اليوم



تُقام مباراة الزمالك نادى مصر فى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، المقرر إقامتها على ستاد الكلية الحربية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونادى مصر اليوم



تُذاع مباراة الزمالك ونادى مصر، عبر قناة أون تايم سبورت.