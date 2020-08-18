شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي البحري» يطلق مختبر الابتكار ومستقبل العمل الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع شركة الخبراء للتميز والتدريب، الأحد، «مختبر الابتكار حول مستقبل العمل الرياضي البحري في إمارة دبي»، من خلال جلسات نقاشية عبر وسائط الاتصال المرئي الحديث.

ويأتي إطلاق المختبر في إطار الجهود القائمة لتطوير العمل، ومن أجل استشراق مستقبل أفضل للرياضات البحرية في الإمارة بالتعاون مع الشركاء وأصحاب الخبرة والتجربة من أجل اكتشاف المشاكل واستنباط الحلول في إطار الجهود الرامية لإعلان الخطة الاستراتيجية للنادي العريق الذي تأسس عام 1988.

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن مختبر الابتكار يهدف إلى تقديم أفكار وحلول إبداعية، متجددة عن طريق طرح مجموعة من التحديات على فرق من المختصين، والمطلعين، والمهتمين، وأصحاب العلاقة والارتباط، ومن ثم توظيف تلك الأفكار المقترحة في استغلال الفرص الحلول لتفادي تلك التحديات، بهدف الوصول إلى ناد متميز ومبتكر.

وقال المدير التنفيذي إن المشاركة من الجهات المختلفة من الشركاء والمعنيين والمختصين سيسهم في عملية التطوير، وإعادة الهيكلة حيث سيتم طرح مجموعة من العناوين ذات الأهمية للنادي في مرحلة التطوير بالاستماع لمجموعات وتقييم الأفكار واختبارها، وترتيبها حسب الأولوية، وتضمين الأفكار والحلول ضمن الخطط التشغيلية والتنفيذية للنادي خلال الفترة القادمة، وقياس أثر ومخرجات تلك الأفكار والحلول

ووجه محمد عبدالله حارب الشكر والتقدير إلى شركة الخبراء للتميز والتدريب التي تعمل على تجهيز الخطة الاستراتيجية وتنقيحها، وكذلك ممثلي جميع الشركاء من المؤسسات الوطنية الذين وصل عدد إلى 200 شخصية شاركوا وسيشاركون في الجلسات على مدار أسبوع كامل كلاً في اختصاصه.