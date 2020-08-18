الشارقة يجدد عقود مدربي المراحل السنية للألعاب الجماعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جددت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي عقود المدربين بقطاع المراحل السنية بالألعاب الجماعية، وتعاقدت مع كوادر فنية جديدة لكرتي اليد والسلة. ففي كرة السلة، تم تجديد عقود كل من المدرب الوطني بدر إبراهيم المرزوقي، مساعد مدرب فريق رجال كرة السلة، ومدرب فريق الشباب، ومعه البحريني حسين نبيل مساعداً لمدرب فريق رجال كرة السلة، إضافة إلى رامي الخطيب، مدرب فريق الأشبال، وإكرامي الرديني، مدرب فريق البراعم (أ)، ومحمد لؤي، مدرب فريق البراعم (ب)، وعمر كركوكلي، مدرب فريق المدرسة.

وفي كرة اليد، تم تجديد عقود كل من ثروت علي محمود، المشرف الفني للمراحل السنية، ومحمد الوسيمي، مدرب فريق الأشبال، وطلال أغا، مدرب فريق الصغار (ب)، إضافة إلى مواصلة عادل المرابط، مدرب حراس المرمى لعمله مع فرق النادي.

وأدخلت إدارة الألعاب الجماعية عناصر إضافية بالتعاقد مع صبري محمد حسن، مدرباً للياقة البدنية لفرق كرة السلة، والتعاقد مع وائل بن سويح، مدرباً للياقة البدنية لفرق كرة اليد، وكذلك انضمام المدرب همام محسن كركوكلي، لقيادة فريق ناشئي الملك لكرة السلة، وطاهر سيف الدين، مدرباً لفريق الصغار (أ) لكرة اليد.

وقال عضوا إدارة الألعاب الجماعية، عدنان الخيال مشرف كرة اليد، وجاسم محمد مشرف كرة اليد: «نسابق الزمن للتحضير للموسم الجديد 2020-2021، حيث تحرص إدارة الألعاب الجماعية الشرقاوية على دعم الاستقرار الفني لجميع فرق كرتي اليد والسلة بالنادي، والتي تسيطر وتنافس على الألقاب المحلية في جميع الفئات السنية، وتعتبر الرافد الأساسي للمنتخبات الوطنية، حيث تمتلك قلعة الملك أكبر قاعدة من اللاعبين».

يذكر أن ضربة البداية لمسابقات الرجال في كرة اليد ستكون 4 سبتمبر/ أيلول المقبل، وعلى صعيد فريق الشباب، يستكمل الشارقة سوبر الشباب للموسم السابق 14 سبتمبر/ أيلول المقبل، كما تُستأنف مسابقات الناشئين والأشبال خلال النصف الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

أما في كرة السلة فيخوض رجال الملك مباراة العودة ضد بني ياس في ربع نهائي الدوري العام 13 سبتمبر المقبل، وتستكمل المراحل السنية لكرة السلة الأدوار النهائية من مسابقات الموسم المتوقف، بداية من 11 و12 سبتمبر.