تامر أمين : شريف اكرامي خرج من الباب الخلفي ولن يعود

أعرب الإعلامي تامر أمين،عن سعادته بقرار النادي الأهلي بتوجيه الشكر إلى حارس مرماه شريف إكرامي بعد تصريحات الأخيرة على أزمة زوج أخته رمضان صبحي وإقناعه بالانتقال إلى نادي بيراميدز.

وقال "أمين" خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": بعد مشوار طويل رحل حارس مرمي النادي الاهلي "شريف إكرامي"، خرج من النادي الأهلي إلى الأبد، خرج من الباب الخلفي واللي ميشرفش خرج ولن يعد.

وتابع: اللي بيسيب بيتساب واللي مش عايزانا احنا مش عايزينه ولما يعوزنا هنقوله كان فيه وخلص ، اللي عايز يقعد بجد هو اللي هيستمر، وكل اللي كان سبب بشكل مباشر في حالة عدم الاستقرار يمشي.

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وأوضح "أمين" ان كل من كان سبب في احداث بلبلة في نفوس اللاعبين واللعب على فكرة الفلوس، مش عايزينه، اللي عايز يقعد يقعد، الفانلة الحمراء تسوى كتير اكتر من ملايين الملايين.

وأكد ان الانتماء للقلعة النادي اهم من انه يعمل 15 وديعة في البنك الاهلي، وشهادة الاستثمار الحقيقية هي جمهور النادي الأهلي اللي بيحفر اسم اللاعب في جمهور الثالثة شمال، لكن في حالتك هنشيل الثالثة ويبقى انت مشيت شمال.