شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طنطا يواجه حرس الحدود فى الظهور الأول لـ "محمد صلاح" بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق طنطا نظيره حرس الحدود فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة حيث خسر طنطا من بيراميدز بثلاثية دون رد فى الجولة الماضية وخسر حرس الحدود من وادى دجلة بهدف دون رد في إطار نفس الجولة.

ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 10 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز الثانى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لمحمد صلاح مديراً فنياً لطنطا عقب توليه المسئولية بعد رحيل أيمن المزين بعد الخسارة من بيراميدز ويسعى صلاح لتعديل وضع أبناء السيد البدوى في جدول الدوري للنجاة من دوامة الهبوط ، في المقابل يسعى محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود لتحقيق أول فوز له مع الفريق للتقدم في سباق مراكز المسابقة.

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ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام حرس الحدود مكون من :"محمد فتحى -محمود مسعود - سليمان عبدربه - أحمد فهمى - محمود منصور -أحمد صافى - محمود كابونجا - محمد أسعد - أحمد الالفى- أسلام فؤاد - حسين فيصل".

ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام طنطا مكون من :"أحمد السعدني -مصطفى مارسيلو – خالد سامي – مصطفى الزناري – عبد الله جمعة عواض -مصطفى جمال – أحمد فليكس – محمد عبد اللطيف جريندو – عبد الرحمن جبنه - حامد الجابري - انطوني لوكاسا".