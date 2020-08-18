عبدالله السعيد يعلق على اقتراب رمضان صبحي من الانتقال لـ بيراميدز

تحدث عبدالله السعيد نجم نادي بيراميدز، عن اقتراب ناديه من التعاقد مع رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي والمعار للنادي الأهلي.
وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي منذ أيام، فشل مفاوضاته مع هدرسفيلد بشأن التعاقد مع رمضان صبحي، مشيراً أن اللاعب أبدىرغبته في الانتقال لنادي بيراميدز.
وقال السعيد خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس 2، " بالتأكيد رمضان صبحي إضافة قوية للغاية لنادي بيراميدز في حال انضمامه، لكني لم أتواصل معهحتى الأن".
وأضاف " نادي بيراميدز ينافس على جميع البطولات المحلية والقارية، وبالتالي فهو يحتاج للاعبين مثل رمضان صبحي يمتلكون قوة الشخصية والقدرات الفنية والبدنية العالية".
وعن أزمة حسام عاشور مع النادي الأهلي" أرى أن حسام عاشور كان يجب أن ينهي مسيرته بصورة أفضل من ذلك، لأنه لاعب كبير وقدم الكثير خلال مسيرته الكروية".
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