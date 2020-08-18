عبدالله السعيد يكشف حقيقة توسط محمد صلاح لاحترافه في الدوري الإنجليزي ويعلق على انتقادات الجماهير

أوضح عبدالله السعيد نجم نادي بيراميدز، حقيقة ماتردد في فترات سابقة، حول جلب محمد صلاح نجم ليفربول ، عرضاً لاحترافه في الدوري الإنجليزي، كما علق على انتقادات الجماهير له بعد رحيله عن النادي الأهلي.
واعترف السعيد خلال تصريحات تليفزيونية عبرقناة أون تايم سبورتس2، " لم يحدث ذلك، وأتمنى التوفيق لمحمد صلاح لأنه فخر لكل المصريين".
وأضاف " انتقادات الجماهير متواجدة في العالم كله، لكن يجب أن يتحلى الجميع بالاحترافية، فعلى
ورحل عبدالله السعيد عن صفوف النادي الأهلي بعد الواقعة الشهيرة بتوقيعه لنادي الزمالك، ليخوض تجربه احترافية قصيرة ثم يعود إلى نادي بيراميدز.
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