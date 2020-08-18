أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن المهندس سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي سيتم تحويله للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم. وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "سيتم إحالة المهندس "سمير حلبية" للجنة الانضباط لإساءته ضد اللجنة الخماسية، وهيتم غداً فتح تحقيق ضد النادي المصري". شاشة قناة النهار: "سيتم إحالة المهندس "سمير حلبية" للجنة الانضباط لإساءته ضد اللجنة الخماسية، وهيتم غداً فتح تحقيق ضد النادي المصري". أضاف: "لو ثبت صحة حديث اللجنة الخماسية سيكون النادي المصري في أزمة كبيرة بسبب اتهام اللجنة الخماسية اللجنة الطبية للنادي المصري بتزوير أحد الأوراق المُقدمة لـ مسحات كورونا". واختتم حديثه قائلا:" النادي المصري سيكون في ورطة في حال تم ثبوت تزوير الأوراق المقدمة والخاصة بنتيجة مسحات فيروس كورونا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميدو: سيتم إحالة رئيس المصري للجنة الانضباط باتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.