محمد عبد الجليل: الأندية المصرية مقصرة في تكريم أساطيرها

أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي الأسبق أن وجود أي لاعب في الأهلي أو الزمالك يعتبر حماية.
وقال عبد الجليل في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو نجمالزمالك الأسبق على شاشة قناة النهار:"الأهلي والزمالك بيحموا أي حد، والشخص اللي يسيب أحد الفريقين دول وينجح مع أي فريق بره، فـ هو ده النجاح الحقيقي".
وختم حديثه قائلا: "الأندية المصرية مُقصرة بعض الشئ في تكريم أساطيرها، وحسام عاشور أخفق في نهاية مشواره مع الأهلي بتلك الصورة". ورفض الأهلي تجديد عقد حسام عاشور بناء على وجهة نظر فنية من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
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