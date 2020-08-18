عادل عبد الرحمن: رمضان صبحي لن يلعب لأي ناد في مصر

أكد عادل عبد الرحمن نجم الأهلي الأسبق أن رمضان صبحي لن يلعب في صفوف أي فريق مصري خلال الفترة المقبلة.

وقال عادل عبد الرحمن في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس

الذي يقدمه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق: "على مسؤوليتي رمضان صبحي لن يلعب في مصر".

وختم حديثه قائلا: "رمضان سوف ينتقل إلى

الدوري الإسباني أو سيستمر في صفوف هدرسفيلد الإنجليزي وهذا الحديث على مسؤوليتي".

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، منذ أيام فشل مفاوضاته مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي بشأن التعاقد مع رمضان صبحي، مشيراً أن اللاعب أبدى رغبته في الانتقال لنادي بيراميدز.