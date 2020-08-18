أكد ضياء السيد نجم الأهلي الأسبق أن الأمور اختلفت كثيرا في النادي الأهلي حاليا عن الماضي.
وقال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبسالذي يقدمه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق على شاشة قناة النهار: "الأمور اختلفت في التوقيت الحالي عن الماضي، الأهلي أيام حسن حمدي كان بيعمل مباريات اعتزال عادي لكن دلوقتي لا".
واختتم حديثه قائلا: "ولما الأهلي قال لـ حسام عاشور إنه هيعمله ماتش اعتزال كسر اللايحة، ودي كانت ميزة خاصة لحسام".
كانت هذه تفاصيل خبر ضياء السيد: حسام عاشور حصل على ميزة خاصة في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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