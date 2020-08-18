ميدو: كهربا كان يقبل شعار الزمالك كل أسبوع

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي كان يُقبل شعار الزمالك كل أسبوع وبعد كل هدف يحرزه مع الفريق الأبيض رغم كونه ابن من أبناء الأهلي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس

الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "أحترم الاحتراف، كهربا رغم إنه ابن الأهلي كان يلعب باحترافية وكل حاجة ده شئ يُحترم، لكن ازاي تبوس شعار الزمالك.. أنا أو حازم إمام مثلاً ولاد الزمالك لكن لو لعبنا للأهلي هنموت نفسنا ونلعب بكل احترافية، لكن عمرنا ما نبوس شعار الأهلي.. مش منطقية".

واختتم حديثه قائلا:"إذا فاز الأهلي ببطولة افريقيا هذا العام مجلس الخطيب هيبقي في القمّة، أما لو فشل الفريق في الفوز بالبطولة، كل المُشكلات اللي بيمر بيها الأهلي في التوقيت الحالي حتي لو كانت صغيرة هتكبر أكتر وأكتر".