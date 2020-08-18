مانشستر يونايتد ينافس ليفربول على مدافع برايتون في الميركاتو الصيفي

دخل نادي مانشستر يونايتد في منافسة قوية مع ليفربول وتشيلسي، من أجل التعاقد مع مدافع برايتون الإنجليزي بن وايت، والذي تقدر تقيمته ب50 مليون جنيه إسترليني، في الميركاتو الصيفي الحالي.

لا يزال ليدز يونايتد -الصاعد حديثًا لدوري الأضواء – يأمل في إبرام صفقة مع برايتون، للحفاظ على بن وايت، الذي لعب معهم معارا خلال الموسم الماضي في الشامبيونشيب، وذلك للحفاظ على قوة دفاعهم بعد التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج“.

وأوضحت صحيفة ميرور الإنجليزية أن ليفربول وتشيلسي أبدوا اهتمامهم بمدافع برايتون، ثم انضم مانشستر يونايتد إلى السباق للحصول على مدافع برايتون، البالغ من العمر 22 عامًا بعد تألقه مع ليدز يونايتد تحت قيادة مارسيلو بيلسا.

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وقدم ليدز عرضا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني لضم المدافع الشاب، لكن برايتون يرفض التخلي عن خدماته بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني.

اتصل كل من الأندية الستة الأولى مع برايتون، و يُعتقد أن ليفربول يُظهر الاهتمام الأكبر ، لكن منافسه اللدود يونايتد انضم إلى السباق ، حيث يفكر تشيلسي أيضًا في الانقضاض لخطف اللاعب، الذي أعجب أيضا ليستر وتوتنهام ومانشستر سيتي.

على الرغم من حقيقة أنه لم يلعب بعد مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز ، إلا أن برايتون لا تريد البيع وستحتاج إلى عرض ضخم، حيث ترى أنه في حالة الإبقاء على اللاعب الشاب سترتفع قيمته في الموسم المقبل، وسيشكل ثلاثيا قويا رفقة لويس دانك وآدم ويبستر.