رياضة | الزمالك يرفض رحيل بن شرقي نهائيًا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض رحيل بن شرقي نهائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسؤولو نادي الزمالك، رحيل المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

ويرفض مجلس إدارة القلعة البيضاء رحيل المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق بداية من الموسم الجديد.

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وأوصي مرتضى منصور رئيس الزمالك برفض جميع العروض الخاصة بلاعبه المغربي أشرف بن شرقي.

وتلقى النجم المغربي أشرف بن شرقي، عروضا من الأندية التركية واليونانية والفرنسية الراغبة في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

الجدير بالذكر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون رفض هو الآخر رحيل أشرف بن شرقي، وطلب من الإدارة استمراره وعدم الموافقة على رحيله.