رياضة | مانشستر سيتي يحسم موقف جوارديولا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يحسم موقف جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حسمت أمرها رسمياً، نحو المدرب بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وتحدثت تقارير صحفية حول إمكانية رحيل بيب جوارديولا عن صفوف مانشستر سيتي، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، على يد ليون الفرنسي بنتيجة 3-1.

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ووفقاً للتقرير الوارد من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إدارة السيتي جددت الثقة في بيب، للبقاء في مهمته خلال الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن القائمين على مقاليد الأمور في الفريق السماوي يرون أن بيب هو الأجدر بقيادة الفريق في المستقبل.

كما أكدت التقارير، أن جوارديولا لا يرغب في الرحيل عن الفريق خلال الوقت الحالي، بل ويريد البقاء لما بعد نهاية عقده، الذي ينتهي في صيف العام القادم 2021.