رياضة | ميدو يكشف مفاجأة عن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو يكشف مفاجأة عن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، موقف نادي بيراميدز من صفقة رمضان صبحي بعد تصريحات المدير التنفيذي لنادي هدرسفيلد أمس الأحد بضعف العرض المالي المقدم من إدارة الفريق السماوي.

وأكد ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "أوضة لبس"المذاع عبر فضائية النهار، "بيراميدز لم يحسم صفقة رمضان صبحي مطلقا، هناك توقيع من اللاعب، ولكن العرض المقدم من جانب النادي تم رفضه من إدارة نادي هدرسفيلد الانجليزي".

وأضاف، "رمضان صبحي وقع لنادي بيراميدز في وجود علي صقر وكيله، والعرض الذي قدمه ممدوح عيد وشركائه بعيد كل البعد عن مطالب إدارة نادي هدرسفيلد، والعقد الذي وقع عليه اللاعب ليس له قيمة في حال عدم إتمام الصفقة بشكل رسمي".

وواصل، " رمضان صبحي غاضبا من إدارة النادي الأهلي، بسبب شراء طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا، وكانت رغبته هي إنهاء صفقته مع نادي هدرسفيلد ووضع هذه الأموال في إتمام في عملية تعاقده مع القلعة الحمراء".