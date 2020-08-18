رياضة | أحمد كشري يكشف سبب الهزيمة أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد كشري يكشف سبب الهزيمة أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد كشري المدير الفني لنادى أسوان أن خبرة لاعبي النادي الاهلي حسمت اللقاء لصالح الفريق الأحمر وقدمنا مباراة جيدة .

وأضاف كشري في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق أن فريق أسوان خاض لقاء اليوم بغياب 5 لاعبين أساسيين بسبب الإصابات وحاولت الوصول لمرمى الاهلي وقت تاخرنا بهدف .

وتابع كنت طمعان في المباراة ودفعت بكل العناصر من أجل تسجيل الاهداف لأن المباراة عبارة عن ثلاث نقاط والفريق صمد امام الأهلي لآخر دقائق المباراة

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز بثلاث أهداف دون رد على أسوان ضمن مباريات الدوري المصري.