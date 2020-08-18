رياضة | 5 نجوم مرشحين لخلافة هيجواين في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر 5 نجوم مرشحين لخلافة هيجواين في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية إسبانية أن يوفنتوس يستعد للتعاقد مع أحد نجوم خط الهجوم لخلافة مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس يطمح في التخلص من جونزالو هيجواين، حيث تسعى إدارة السيدة العجوز لتحرير نفسها من راتب النجم الأرجنتيني الضخم قبل إعادة الاستثمار في سوق الانتقالات.

وأكدت الصحيفة الإيطالية بأن فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس كشف بأنه إذا نجح النادي في فك العقدة المالية ورحيل هيجواين فإن اليوفي يمكن أن يتعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني بل وقد يضم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم البرسا أيضًا.

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وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد في الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس ارتبط بأكثر من مهاجم على رأسهم أركاديوز ميليك نجم نابولي الإيطالي وألكسندر لاكازيت نجم آرسنال الإنجليزي وراؤول خيمينيز نجم وولفرهامبتون الإنجليزي.

وعلى نفس الجانب، نوهت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة على استعداد لإعادة بناء الفريق بعد النهاية المحرجة والمذلة لموسم غير ناجح وزعمت أن النادي الكتالوني لن يمانع رحيل كلا من سواريز وجريزمان.