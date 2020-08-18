شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم أليخاندرو لاعب فريق قطر من المشاركة في لقاء العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب الإسباني أليخاندرو جالفيز، لاعب فريق قطر عن المباراة الأخيرة بالدوري المقررة أمام العربي، يوم الخميس المقبل، في الجولة 22 من دوري النجوم، وذلك بسبب الإصابة.

وشهدت الساعات الأخيرة محاولات مكثفة من الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب لكن الفحوصات أكدت حاجته للمزيد من الوقت. وتحمل مباراة العربي أهمية كبرى لفريق قطر، الذي يحتاج الفوز أو التعادل ليضمن البقاء في الدوري، والابتعاد عن الهبوط أو خوض مباراة فاصلة للاستمرار بالمسابقة.

على جانب آخر، شارك حارس فريق قطر جاسم الهيل في التدريبات التي جرت مساء أمس. وكان الهيل قد خضع لجراحة في الوجه، ولم يشارك في المباريات الأخيرة، وينتظر الحارس قرار المدرب والجهاز الطبي بالدفع به أمام العربي من عدمه.