شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو كونتي: إشبيلية يمتلك خبرات كبيرة في «يوروبا ليج».. ولكن أبحث عن المفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ملان، أن إشبيلية، منافسه في نهائي الدوري الأوروبي، يوم الجمعة المقبل، يمتلك خبرة أكبر من الفريق الإيطالي الذي سيخوض المباراة بحثا عن المفاجأة.

واكتسح النيراتزوري منافسه شاختار دونيتسك الأوكراني، بخمسة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب اسبرت أرينا بمدينة دوسلدورف الألمانية، مساء أمس الإثنين، ليتأهل إلى نهائي بطولة قارية، للمرة الأولى منذ 2010 عندما توج بلقب دوري الأبطال مع مدربه الأسبق البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأكد كونتي، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت» بعد المباراة: الجميع يشعر بالسعادة بالتأهل للنهائي، الأهم هو أن عدد كبير من لاعبي فريقي يلعبون هذه المباريات للمرة الأولى، وهم يكتسبون الخبرات في اليوروبا ليج.

وأضاف: منافسنا القادم إشبيلية يمتلك خبرات كبيرة، وأعتقد أنه فاز 4 مرات باللقب في آخر 8 سنوات. هم معتادون، ولكننا لدينا الرغبة لتحقيق المفاجآت. كما أبرز أنه ينتظر أن يدخل لاعبوه المباراة المقبلة دون خوف، وأنها إذا انتهت بخسارة، فستكون لأن المنافس كان أفضل.