شكرا لقرائتكم خبر عن تير شتيجن قبل دخوله لغرفة العمليات: سأعود قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، رسالة لجماهير ناديه، بعد إعلان خضوعه اليوم الثلاثاء لعملية جراحية. وقال تير شتيجن، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: سأخضع لتدخل جراحي في وتر ركبتي، وناقشت أنا والخبراء الطبيين القيام بهذا التنظيف، حيث شعرت ببعض الانزعاجات في وقت سابق من الموسم، وهو تدخل استباقي للوقاية والاستعداد للمستقبل.

وأضاف: «سأحتاج لبضعة أسابيع للتعافي والعودة إلى كامل مستواي، وأنا هادئ وإيجابي بشأن الوضع، وسأعود قريبًا». وتابع: مرة أخرى، شكرًا على كل الدعم الذي تلقيته، أنا أقدر هذا كثيرا.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية، أفادت أن تير شتيجن سيغيب عن المشاركة حتى ديسمبر المقبل بعد هذه الجراحة، رغم أن برشلونة لم يُعلن عن مدة الغياب بشكل رسمي.