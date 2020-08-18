شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعلق على رحيل إكرامي من الأهلي: ‏«خرج من الباب الصغير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي كان خاطئا بإعلان رغبة رمضان صبحي في الانتقال إلى بيراميدز.

قال ميدو في تصريحات على شاشة قناة النهار: «أعتقد أن إعلان الأهلي برغبة رمضان صبحي للانتقال لبيراميدز كان قرار خاطئ وألوم عليه أمير توفيق على الرغم من اعترافي بإنه راجل ناجح ومُميز في عمله».

وحول أزمة شريف إكرامي مع الأهلي قال:«شريف إكرامي خرج من الباب الصغير في الأهلي وذلك بعد القرار الأخير الذي اتخذه النادي الأهلي باستبعاد شريف حتى نهاية الموسم».

وأتم حديثه قائلا:«أثناء اعتزال حازم إمام، مجلس إدارة الزمالك تعامَل باحترافية تامة ووفرله حماية إعلامية كافية عشان حازم يخرج من الباب الكبير، وكذلك يتعامل المستشار مرتضي منصور مع لاعبيه الكِبار في التوقيت الحالي».