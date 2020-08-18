شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل جوزيه: الأهلي سيعبر الوداد ولن يعاني من الضغوط أمام ‏الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي إن الفريق الأحمر كان بإمكانه زيادة غلته من الأهداف خلال مواجهة أسوان بالدوري الممتاز، مشيداً بأداء الأنجولي جيرالدو.

وأضاف جوزيه عبر شاشة قناة الأهلي:«النادي يحتاج للعب بطريقة أكثر شراسة على المستوى الهجومي».

وعن مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال جوزيه: «الأهلي يستطيع تخطي بطل المغرب فهو أكثر خبرة في البطولات الأفريقية».

وواصل:«أمتلك ذكريات سعيدة في مباريات الأهلي أمام الزمالك وحسمت أغلبها خلال تدريبي للنادي الأحمر».

وأوضح أن الفارق بين الأهلي والزمالك في النقاط بالدوري حالياً كبير جداً وبالتالي لن يكون الأحمر بحاجة للفوز ولن يلعب تحت ضغوط نفسية كبيرة، وهو أمر في غاية الأهمية.

وأنهى جوزيه تصريحاته: الزمالك دائم التغيير لمدربيه وهو أمر يضعف الفريق الأبيض بشكل واضح، مبدياً ثقته في حسم الأهلي لقمة السبت.

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