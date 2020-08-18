شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في صفقة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن تطورات جديدة في مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي.
وقال ميدو أن بيراميدز لم يحسم صفقة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي حتى الآن رغم توقيع اللاعب للنادي.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «رمضان صبحي وقَّع لبيراميدز مطلع أغسطس الجاري في وجود وكيل اللاعبين على صقر، لكن في التوقيت الحالي رمضان صبحي بعيد تماماً عن الانتقال لبيراميدز بسبب هيدرسفيلد».
وأضاف: «الرقم الذي طالب به هدرسفيلد الإنجليزي بعيد تمامًا عن الذي قدمه بيراميدز وحتى الآن لم يتمكن مسئولو النادي السماوي من حسم صفقة رمضان والعقد الذي وقع عليه ليس له قيمة».
وأنهى ميدو حديثه:«رمضان كان غاضبًا من تعاقد الأهلي مع كهربا وطاهر محمد طاهر وكان يرى أن تلك الأموال كانت من المفترض أن تتجه لحسم بقائه في الأهلي وشرائه من هدرسفيلد الإنجليزي، كذلك نادر شوقي كان سبباً في عدم تجديد اللاعب للنادي الأحمر».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
96,475
-
تعافي
59,743
-
وفيات
5,160
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة في صفقة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.