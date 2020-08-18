شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في صفقة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن تطورات جديدة في مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي.

وقال ميدو أن بيراميدز لم يحسم صفقة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي حتى الآن رغم توقيع اللاعب للنادي.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «رمضان صبحي وقَّع لبيراميدز مطلع أغسطس الجاري في وجود وكيل اللاعبين على صقر، لكن في التوقيت الحالي رمضان صبحي بعيد تماماً عن الانتقال لبيراميدز بسبب هيدرسفيلد».

وأضاف: «الرقم الذي طالب به هدرسفيلد الإنجليزي بعيد تمامًا عن الذي قدمه بيراميدز وحتى الآن لم يتمكن مسئولو النادي السماوي من حسم صفقة رمضان والعقد الذي وقع عليه ليس له قيمة».

وأنهى ميدو حديثه:«رمضان كان غاضبًا من تعاقد الأهلي مع كهربا وطاهر محمد طاهر وكان يرى أن تلك الأموال كانت من المفترض أن تتجه لحسم بقائه في الأهلي وشرائه من هدرسفيلد الإنجليزي، كذلك نادر شوقي كان سبباً في عدم تجديد اللاعب للنادي الأحمر».

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