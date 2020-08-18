صافرة إسبانية تدير معركة بايرن ميونيخ الألماني وليون الفرنسي في «تشامبيونزليج»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيدير الحكم الإسباني، أنطونيو ماتيو لاهوز، مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء، بين أولمبيك ليون وبايرن ميونخ. وأطاح ليون في ربع النهائي بمانشستر سيتي الإنجليزي بالفوز عليه 3-1، فيما حقق بايرن ميونخ انتصارا كاسحا على برشلونة 8-2، ليزيحه في طريقه للقب السادس.
وأدار لاهوز، أول مباراة دولية له في فبراير 2011 في ودية بين إيطاليا وإنجلترا تحت 21 عاما. كما أدار مباريات دولية في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016، ومونديال روسيا 2018.
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