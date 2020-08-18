شكرا لقرائتكم خبر عن هيريرا لاعب وسط «بي إس جي» قبل معركة لايبزيج: سنحقق حلم التتويج بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أندير هيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان بالصفات القيادية لعدد من زملائه قبل مواجهة لايبزيج الألماني، اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال هيريرا: قائد الفريق لا يعد اللاعب الذي يرتدي الشارة، ماركينيوس قائد بالفطرة، لا يتكلم كثيرا، ولكن في التدريبات والمباريات يكون له دور كبير.

وأضاف اللاعب الإسباني: نيمار أيضا قائد داخل الملعب، وكيلور نافاس فاز بالعديد من البطولات في مسيرته، وتياجو سيلفا قائد رائع، فالفريق لديه عدة قادة يتحكمون في أنفسهم، لأن قائد واحد فقط لا يكفي. وتابع: لا أريد التطرق للضغوط، لقد قدمنا موسما رائعا على المستوى المحلي، وجاهزون لمواجهة لايبزيج، سنحقق حلم لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، ولا نلتفت للضغوط.

وتأهل بي إس جي لهذه المرحلة بعد إقصاء بوروسيا دورتموند ثم أتالانتا الإيطالي، بينما صعد لايبزيج بعدما أطاح بكل من توتنهام الإنجليزي ثم أتلتيكو مدريد الإسباني.