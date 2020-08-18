شكرا لقرائتكم خبر عن قائد إشبيلية بعد التأهل لنهائي الدوري الأوروبي: سنخوض لقاء الإنتر بهدوء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد قائد أشبيلية، خيسوس نافاس، مساء أمس الأثنين، أنه الفريق بكى من الفرع بعد التأهل لنهائي الدوري الأوروبي، أمس الأحد، بالفوز 2-1 على مانشستر يونايتد في كولونيا ومواجهة فريق إنتر ميلان بالنهائي بعد اكتساحه شاختار بخماسية في دور نصف النهائي للبطولة

وقال نافاس، لوسائل إعلام النادي: بكينا من الفرحة بعد عام صعب للغاية؛ لأن الفريق يعطي كل ما لديه لهذا النادي، والجماهير يجب أن تكون فخورة للغاية بنا.وأشاد نافاس بالمدرب جولين لوبيتيجي، الذي يلعب دورا رئيسيا داخل وخارج الملعب، وكذلك في الأوقات الصعبة، مثل خلال فترة التباعد الاجتماعي التي فرضت جراء فيروس كورونا المستجد.

وأعرب عن أمله في فوز النادي باللقب السابع لهذه البطولة، مشيرا إلى ضرورة خوض المباراة النهائية بهدوء أمام فريق إنتر ميلان، لأنها ستكون مباراة صعبة وقوية. وختم: لدينا حماس كبير وعلينا الفوز بها. إنه عام صعب للجميع والوحدة الموجودة داخل وخارج الفريق، تجعل الفريق يتجاوز الأوقات الصعبة ولذلك يجب أن نكون فخورين جميعا.