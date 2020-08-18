شكرا لقرائتكم خبر عن ألفريد شرودر مساعدًا للمدير الفني الجديد لفريق برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحرك الهولندي رونالدو كومان، خطوة جديدة صوب نادي برشلونة، معززا التكهنات حول اقترابه من تدريب الفريق الكتالوني عقب إقالة مديره الفني كيكي سيتين بعد الخروج المهين للبرسا من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهزيمة كارثية أمام بايرن ميونخ 8-2.

ويمتد عقد كومان مع منتخب الطواحين حتى 2022، إلا أنه يتضمن بندا يلزم الاتحاد الهولندي بالجلوس إلى مائدة المفاوضات إذا أبدى البارسا اهتماما بالحصول على خدمات المدرب مع دفع شرط جزائي.

وكان مسؤولو الاتحاد الهولندي لكرة القدم يتوقعون استمرار كومان في منصبه حتى أمم أوروبا 2020 على الأقل، إلا أن تأجيل البطولة حتى 2021 ربما كان السبب وراء تغيير خطط المدرب.

وأشارت مجلة فوتبال إنترناشونال في نسختها الرقمية إلى أن وفدا من برشلونة يتواجد بالفعل في هولندا من أجل إتمام الصفقة وأن كومان ربما طلب التوقيع مع ألفريد شرودر مساعدا له.