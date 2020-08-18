شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يشيد بـ«الحاوي» ويكشف موعد عودة حسين الشحات ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق فوز مهم هاماً في مرحلة حرجة، وبعد فترة غياب كبيرة عن المباريات، وقبل مواجهة الزمالك.

وأضاف في تصريحات اذاعية: «كنت نتمنى أن نخرج من المباراة بدون إصابات، ولكنها مشيئة الله».

وواصل مدير الكرة بالأهلي تصريحاته: «لم نكن في أفضل حالتنا، وهذا وضع طبيعي نظراً للبعد عن المباريات وفي ظل الغيابات الكثيرة خاصةً على المستوى الهجومي».

واشاد عبدالحفيظ بوليد سليمان، مؤكداً انه قادر على تغيير نتيجة أي مباراة، لذا يحتفظ به فايلر على دكة البدلاء ليكون الورقة الرابحة دائماً.

وأتم تصريحاته: «الأسبوع المقبل سيبدأ تأهيل حسين الشحات، ويهمنا جدًا أن نحافظ على فارق النقاط، ولم نصل لمستوانا الذي كنا عليه قبل فترة التوقف».

Advertisements