شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: علي معلول يُمثل 40% من قوة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، أن الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يمثل 40% من القوة الهجومية الخاصة بفريق الأهلي.
وقال ميدو في تصريحاته على شاشة قناة النهار: «معلول يمثل 40% من قوة الأهلي الهجومية وفايلر يعتمد عليه بشكل كبير».
أضاف: «أي فريق سينجح في إيقاف معلول سيجعل الأهلي يعاني كثيرا على المستوى الهجومي».
واختتم حديثه قائلا: «الأهلي يواجه أزمة دفاعية على مستوى التغطية الدفاعية للجناحين وكذلك قلبي الدفاع والأهلي سيعاني كثيرا من ذلك في مواجهة الفرق الكبرى».
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