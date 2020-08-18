شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: علي معلول يُمثل 40% من قوة الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، أن الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يمثل 40% من القوة الهجومية الخاصة بفريق الأهلي.

وقال ميدو في تصريحاته على شاشة قناة النهار: «معلول يمثل 40% من قوة الأهلي الهجومية وفايلر يعتمد عليه بشكل كبير».

أضاف: «أي فريق سينجح في إيقاف معلول سيجعل الأهلي يعاني كثيرا على المستوى الهجومي».

واختتم حديثه قائلا: «الأهلي يواجه أزمة دفاعية على مستوى التغطية الدفاعية للجناحين وكذلك قلبي الدفاع والأهلي سيعاني كثيرا من ذلك في مواجهة الفرق الكبرى».