شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات كاتالونية لتدعيم الخطوط الدفاعية للبرسا بعد معركة «البافاري» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف تقرير صحفي فرنسي، عن سعي إيريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة، للتعاقد مع مدافع شاب خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، فإن أبيدال مهتم بضم مالانج سار مدافع نيس صاحب الـ21 عاما.
وأضافت: فكرة أبيدال مع سار عكس ما حدث مع جان كلير توديبو، حيث ينوي دمج اللاعب مباشرة مع الفريق الأول، لكن الأحداث الأخيرة في النادي الكتالوني قد تُعقد مسار الصفقة.
وأشارت إلى أن اللاعب في انتظار معرفة المزيد من خطط الفريق الكتالوني، خاصًة وأنه يحظى باهتمام العديد من الأندية الإنجليزية. وعانى برشلونة من أزمة كبيرة في دفاعه هذا الموسم خاصة مع تكرار إصابة صامويل أومتيتي.
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