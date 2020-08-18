شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يكشف عن مفاجأة في مشاركة أحمد فتحي مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن فريق الأهلي لديه أزمة في استعادة الكرة سريعاً وظهر ذلك بشكل واضح خلال مواجهة أسوان في الدوري الممتاز..

وقال ميدو في تصريحات على شاشة قناة النهار: «على الرغم من فوز الأهلي على أسوان، أثق أن فايلر هيكون في حالة قلق كبيرة بسبب مشكلة الفريق الواضحة في استعادة الكرة».

أضاف: «لدي معلومات إن مسئولي الأهلي أبلغوا فايلر بعدم الدفع بالظهير الأيمن أحمد فتحي، وطالبوه بعدم الاعتماد عليه بقدر الامكان

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن مشاركة فتحي في لقاء أسوان جاء برغبة من فايلر لمناورة كارتيرون قبل لقاء القمة أمام الزمالك.