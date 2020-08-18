شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعتذر للحكم إبراهيم نور الدين ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اعتذر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، للحكم إبراهيم نور الدين بعدما أكد الحكم الدولي الإنجليزي السابق ديرموت جالاجر أن قرار إبراهيم نور الدين كان صحيحًا في مباراة الزمالك والمقاصة والذي يكمن في عدم حصول محمد أوناجم لاعب الفريق الأبيض على ركلة جزاء.

وقال ميدو في تصريحاته عبر قناة النهار: «أعتذر لإبراهيم نور الدين على الهواء مباشرة لكوني هاجمته كثيرا بعدما لم يحتسب ركلة جزاء للزمالك أمام مصر المقاصة ولكن الحكم الإنجليزي الدولي السابق والذي يمتلك خبرات بالتأكيد أكبر مني أكد أن الكرة طبيعية ولا تستحق احتساب ركلة جزاء للزمالك».

وأشار ميدو إلى أنه يعتذر لإبراهيم نور الدين بعدما هاجمه عقب المباراة رغم صحة قراره بشهادة الحكم الإنجليزي الدولي السابق ديرموت جالاجر.