شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عبور أسوان.. فايلر يتحدث عن إصابات الأهلي قبل القمة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد السويسري، رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أن الإصابات التي تعرض لها فريقه أمام أسوان في الجولة 20 في مسابقة الدوري المصري أمر طبيعي، وجزء من كرة القدم.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي:«الإصابات أمر طبيعي في كرة القدم، ولكنها أربكت حساباتنا خلال مواجهة أسوان».

وأضاف:«أتمنى ألا تكون إصابات أحمد الشيخ وجيرالدو ومحمود متولي خطيرة، سننتظر معرفة موقفهم ومدى إصاباتهم قبل وضع تصور لمباراة الزمالك، وفي حالة غيابهم سنجد حلول بالطبع».

وفاز الأهلي على أسوان بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة 20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.