شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يستعيد جناحه الفرنسي قبل موقعة ليون الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى المدرب الألماني هانسي فليك بشرة سارة في تدريبات بايرن ميونخ، قبل مواجهة ليون الفرنسي، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي البافاري عبر موقعه الإلكتروني عودة الظهير الفرنسي بينيامين بافارد للمشاركة في التدريبات الجماعية رفقة زملائه من جديد.

وأوضح بايرن أن الدولي الفرنسي شارك في جزء من المران لأول مرة منذ إصابته في الكاحل قبل 3 أسابيع.

وكان الجناح الأيمن قد سافر رفقة زملائه إلى مدينة لشبونة البرتغالية، على أمل اللحاق بباقي مباريات الفريق بدوري الأبطال. ولم يشارك بافارد مع الفريق البافاري في مباراتيه الماضيتين بالبطولة أمام تشيلسي وبرشلونة، لكنه يبدو في طريقه للظهور من جديد بالمربع الذهبي.

واستعان فليك بالألماني جوشوا كيميتش لتعويض غياب بافارد في المباراتين الماضيتين، لكن من المحتمل إعادته لوسط الملعب من جديد حال إشراك الظهير الفرنسي أساسيًا أمام ليون.

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