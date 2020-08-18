شكرا لقرائتكم مدرب أسوان بعد الخسارة بثلاثية: الدوري أهلاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ أحمد كشرى المدير الفني لفريق أسوان الأهلى بعد الفوز على فريقه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

قال كشرى في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى :" ببارك للنادى الأهلى فوز مستحق على أسوان

أهدرنا كرتين مهمين في الشوط الأول وقلة خبرة من اللاعبين كان لها دورا في الخسارة بثلاثية أمام النادى الأحمر".

تابع كشرى:" الدوري محسوم للأهلى هذا الموسم وإن شاء الله يتوجوا بدوري أبطال أفريقيا".

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إستعاد فريق الاهلي ذاكرة الإنتصارات وحقق فوزاً ثميناً على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ، الأثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وعاد الأهلي للأنتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلي، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقي بهم في المركز الـ13.