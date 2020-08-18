شكرا لقرائتكم وكيله: مروان محسن سعيد فى الأهلي ولا يرغب في بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد تامر النحاس وكيل اللاعب مروان محسن أنه لم يتلقي أي عرض من نادي آخر لإنتقال اللاعب إليه، مؤكدا أن اللاعب سعيد داخل صفوف النادي الأهلي ولا ينوي مغادرة الفريق نهائيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أن اللاعب بعد تجديد تعاقدة يتبقي له 3 مواسم كاملة تبدأ من الموسم القادم، وأن مروان من المهاجمين الجيدين بالدوري المصري ولكنه لديه سوء توفيق فقط خلال الفترة الأخيرة، ولكن لا يختلف أي شخص علي إمكانيات مروان محسن وهو من أهم لاعبي مصر".

وأكمل"مروان محسن يعتبر محطة هامة لخطة الفريق، ولا يقوم بإضاعة فرص كثيرة كما يتحدث البعض لأنه لم يتاح له الكم الكبير من الفرص، بينما وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق كان يمتلك سجل كبير بسبب إضاعة الفرص وهو مهاجم مهم جدا للفريق ويجب عودتة مره أخري للنادي الأهلي، وكلا اللاعبين لديهم أهمية كبيرة داخل صفوف الفريق الأحمر".

Advertisements

وأردف"تألق المهاجم يعتمد علي الفريق بالكامل لكي يتم إتاحه كم كبير من الفرص، وأكد أن المبالغ المتداولة لأسعار اللاعبين حاليا كبيرة للغاية ولا يستحق اللاعبين أن يأخدوا هذه المبالغ خاصة أن بطولة الدوري غير قوية مقارنة بباقي الدوريات العربية".

وأختتم"عدم تواجد قانون اللعب المالي النظيف يؤثر علي كرة القدم المصرية، لأنه غير واضح من هي الجهات التي تقوم بتمويل فريق بيراميدز، خاصة أن الفريق لا يحقق المكاسب الكبيرة المالية مقارنة بالمبالغ المالية التي يأخذها اللاعبين".