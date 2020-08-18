شكرا لقرائتكم حارس المصري: برئ من إصابة اللاعبين بـ"كورونا" وأمى ماتت بالكبد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصري البورسعيدي تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه يخضع في الفترة الحالية للعزل المنزلى ويسير على "البروتوكول" العلاجى حتى يتخلص من الوباء.

قال مسعودة خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون على "قناة أون تايم سبورتس1 " مع الإعلامى سيف زاهر إنه يشعر في الفترة الحالية بأعراض فيروس كورونا موضحا أنه سيجري مسحة بعد 10 أيام للإطمئنان على حالته.

وعبر حارس المصري البورسعيدى عن حزنه من الإشاعات التي نالت من والدته التي توفاها الله خلال الأيام الماضية وما قيل عن أن وفاتها بسبب كورونا مؤكدا أن ذلك لمن يحدث مرجعا سبب الوفاة إلى مرض أصاب كبدها.

وتعجب مسعود من الاتهامات التي طالته بأنه السبب في إصابة لاعبي المصري بفيروس كورونا قائلا:" الناس طلعت كلام غريب بأنى السبب في إصابة الناس في العزا ء والقصة بدأت قبل التحقيق معى في اتحاد الكرة عينتى كانت إيجابية وقمت بعدها بعمل تحليل خاص وطلع سلبي وبعدين عملت تحليل تانى طلع إيجابي".

أضاف حارس المصري:" هناك أشياء خاطئة في مسحات اللاعبين وفيه ناس مكتوب لها إيجابي وسلبي ومنهم كريم العراقي ولكن في النهاية احنا كنا ملتزمين وإصاباتنا قضاء وقدر ولم نتحرك من المعسكر ولم نذهب إلى أي مكان".

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