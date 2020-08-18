شكرا لقرائتكم محمد يوسف: الأهلي يمتاز بالاحترافية والأندية الأخرى تسعى لتقليده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد محمد يوسف النجم الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى باحترافية النادى الأحمر والنظام الذى يسير عليه مؤكدا أن الأندية الأخرى تسعى لتلقليده ولكن الأمر يبدو عليهم صعبا. قال يوسف خلال الأستوديو التحليلى لقناة الأهلى :" الأهلي يمتاز بالنظام والأحترافية وروح المكافحة على مدار تاريخه وهناك بعض الأندية تحاول أن تقلد نظام الأهلى ولكن الأمر صعب عليهم". تابع نجم الأهلى الأسبق:" الاهلى معود جمهوره أنه يلعب بكفاح وقتال حتى آخر قطرة عرق وجمهور الأهلى وفى وكان له دور كبير في حصد الألقاب والبطولات". Advertisements وإستعاد فريق الاهلي ذاكرة الإنتصارات وحقق فوزاً ثميناً على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ، الأثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

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