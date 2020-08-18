شكرا لقرائتكم ابراهيم سعيد: افضل رحيل محمد عواد عن الزمالك عن طريق الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ابراهيم سعيد لاعب الاهلي والزمالك السابق انه يفضل رحيل محمد عواد حارس مرمى الزمالك عن الفريق الفترة القادمة عن طريق إعارته لأحد الأندية.

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واضاف سعيد في تصريحات تلفزيونية ان استبعاد عواد من قائمة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية ستؤثر على مستواه والافضل ان يخرج من اجل مشاركته في المباريات .

وتابع عواد من الحراس المميزين لكن في التوقيت الحالي لم يشارك في المباريات بشكل مستمر ويتم استبعاده بشكل دائم .