شكرا لقرائتكم ابراهيم سعيد: افضل رحيل محمد عواد عن الزمالك عن طريق الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال ابراهيم سعيد لاعب الاهلي والزمالك السابق انه يفضل رحيل محمد عواد حارس مرمى الزمالك عن الفريق الفترة القادمة عن طريق إعارته لأحد الأندية.
واضاف سعيد في تصريحات تلفزيونية ان استبعاد عواد من قائمة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية ستؤثر على مستواه والافضل ان يخرج من اجل مشاركته في المباريات .
وتابع عواد من الحراس المميزين لكن في التوقيت الحالي لم يشارك في المباريات بشكل مستمر ويتم استبعاده بشكل دائم .
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