شكرا لقرائتكم عمرو أنور: فايلر فكر في مواجهة الزمالك.. تفاجأت برحيل رمضان والأهلي لن يتأثر به ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، أنه ليس من الضروري أن يسجل المهاجم أهداف.
وقال عمرو خلال تصريحات تلفزيونية: "بعض الخطط الفنية لا تعتمد على المهاجم الصريح في تسجيل الأهداف، ولست مقتنعا بضرورة تسجيل المهاجم للأهداف".
وتابع: "فايلر فكر في مواجهة الزمالك قبل مباراة أسوان اليوم، ولديه طريقة لعب ثابتة مع تغيير العناصر المنقذة".
كشف عمرو أنور، أن الأندية ستواجه إصابات عديدة، قائلا : "الأندية ستواجه إصابات عديدة حال عدم الإعداد الجيد لمباريات الدوري".
وأكمل : "سياسة التدوير بين اللاعبين هى سلاح المدربين لمواجهة الإصابات العضلية".
أكد عمرو أنور، أنه تفاجأ برحيل رمضان صبحي، موضحا: "فوجئت برحيل رمضان صبحي وكنت آراه من أبناء النادي، لا أعلم الكواليس لكني كنت أشك في قراره ولا أعتقد أنه سيتحدث بعد ذلك وكل ما يقال تكهنات".
أشار: "شريف إكرامي أخطأ في توقيت تصريحاته، وتحدث بعاطفة العائلة، كنت أفضل ابتعاده عن التصريحات خلال تلك الفترة".
يرى أنور، أن الفريق لن يتأثر بعد رحيل رمضان صبحي، وأن طريقة لعب فايلر واضحة ولن تتأثر بعد رحيل رمضان صبحي، كما أنني تحدثت من قبل أن التعاقد مع طاهر مهم لأن الفريق لا يضمن استمرار رمضان".
أضاف : "هناك 7 بدائل لرمضان صبحي، كهربا وطاهر وجيرالدو والشحات والشيخ وأجايي، كما أن محمد شريف سيعود، لذلك لا أعتقد أن الأمور صعبة".
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