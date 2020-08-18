شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد: رمضان صبحي سيمثل إضافة قوية لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، أن فريقهمن الفرق التي لا تضم سوى اللاعبين المميزين، ولا يبحث مسئوليه إلا عن التدعيمات القوية، موضحا أن انضمام فتحي اكرامي ورمضان صبحي لبيراميدز سيمثل إضافة قوية للفريق.

وقال السعيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق في ساعات متأخرة من مساء الاثنين: "هنأت أحمد فتحي بالانضمام لبيراميدز، ولم أتواصل مع رمضان صبحي حتى الآن، موضحا أن الأخير لاعب بقدرات كبيرة ويمثل أضافة لأي ناد فبرغم صغر سنه لكنه يملك خبرات وشخصية كبيرة".

ورفض السعيد تقييم المدربين الذين تدرب معهم سواء في الأهلي أو الزمالك أو منتخب مصر، موضحا أن رفض الجماهير لانتقال لاعبيهم لأندية أخرى أمر طبيعي لكن يجب أن يكون هناك تقبل لمفهوم الاحترافية.

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وضرب السعيد مثلا بانتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان ورغبة النادي في استعادته مرة أخرى موضحا أن هذا نظام الاحتراف وعلى الجميع تقبله.

وعن حسام عاشور وصف السعيد زميله السابق في الأهلي أن عاشور لاعب كبير وقدم الكثير للنادي الأهلي متأسفا على الطريقة التي خرج بها من الفريق الأحمر.

وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضي والحالي.