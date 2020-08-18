شكرا لقرائتكم مدرب الأهلي: الأداء لم يكن مرضي أمام أسوان وتأثرنا بفترة كورونا مثل كبار أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى سامي قمصان مدرب الأهلي أن الفوز على أسوان وتحقيق ثلاث نقاط مهمين لمواصلة سلسلة الانتصارات وثقة قبل مباراة القمة. قال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: أتمنى أن تكون إصابة محمود متولي بسيطة ولكن ليس هو من تعرض للإصابة وهناك الشيخ وجيرالدو. Advertisements أشار: الأداء لم يكن مرضي بالنسبة لنا ولكن الأهم الثلاث نقاط وتأثرنا بفتر\ة كورونا وهذا حال الكثير من الفرق الأوروبية الكبيرةن مضيفا: أتمنى ابتعاد الاصابات عن لاعبي الأهلي. واصل: نحاول ابعاد اللاعبين عن الضغوطات وأهم حاجة أن يعرف اللاعب قيمة قميص الأهلي الذي يرتديه.

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