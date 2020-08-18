شكرا لقرائتكم سيتي يقيم تمثالاً لديفيد سيلفا خارج ملعب الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الاثنين تكريم نجمه الإسباني السابق ديفيد سيلفا عبر إقامة تمثال له خارج استاد الاتحاد في 2021، وتسميه أحد ملاعب التدريب باسمه.

وانضم سيلفا (34 عاماً) إلى مانشستر قادما من فالنسيا في 2010 وشارك في آخر مباراة له مع الفريق خلال دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا حينما خسر سيتي أمام أولمبيك ليون الفرنسي 1 -3 في لشبونة يوم السبت.

وساهم سيلفا الفائز مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم، في تتويج سيتي بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وخمسة ألقاب في كأس رابطة المحترفين ولقبين في كأس الاتحاد من خلال 436 مباراة خاضها مع الفريق وسجل خلالها 60 هدفا.

وقال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي : ديفيد لاعب قادر على صنع التغيير، قائد هادئ ألهم جميع من حوله، وتمثاله سيكون تخليدا للحظات رائعة التي منحنا إياها، ليس فقط كلاعب مذهل ولكن كسفير رائع الذي مثل هذا النادي بشرف طوال الوقت.